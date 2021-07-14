СМИ: у берегов Мальты спасли более 80 мигрантов

ТАСС, 14 июля. Вооруженные силы Мальты провели операцию по спасению 84 мигрантов в Средиземном море. Об этом в среду сообщила газета Times of Malta.

По ее данным, спасательная операция началась поздно вечером во вторник и закончилась к утру среды, когда мигранты были перевезены на берег. Отмечается, что мигранты, прибывшие, предположительно, из Ливии, находились на борту деревянной лодки.

Как указывает издание, три мигранта погибли, правоохранительные органы Мальты расследуют причины их смерти.

Согласно последним данным Международной организации по миграции, за последние полгода при попытках пересечь Средиземное море погибли по меньшей мере 1 146 человек. В основном это происходит на используемом в настоящее время основном маршруте, пролегающем от побережий Ливии и Туниса до Южной Италии.