В МЧС заявили о сокращении ущерба и спасении жизней в условиях паводка в Приамурье

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Комплекс мер, который провели специалисты МЧС России в условиях паводка в Приамурье позволил минимизировать экономический ущерб и сохранить жизни людей. Об этом в среду сообщил замглавы МЧС Виктор Яцуценко на совещании по ликвидации последствий летнего паводка и пожаров на территории Дальневосточного федерального округа под председательством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

"МЧС России заблаговременно осуществлен расчет прохождения волны паводка, определены максимальные значения уровней воды на реках Амур и Зея, проведено наращивание группировки, построены 40 участков дамб протяженностью свыше 28 км, развернуты 15 пунктов временного размещения, с применением беспилотников построены свыше 520 ортофотопланов, организована работа с бассейновыми водными управлениями по регулированию сбросов ГЭС, проведено информирование населения. В настоящее время в регионе подтоплений не прогнозируется. Задачи, поставленные перед группировкой РСЧС, выполнены", - процитировали слова Яцуценко в пресс-службе ведомства.

Замминистра также добавил, что МЧС совместно с Росгидрометом продолжает контролировать складывающуюся гидрологическую обстановку в регионе. В частности, по его словам, осуществляется мониторинг океанической зоны, чтобы заблаговременно смоделировать воздействие тайфунов, также проводится анализ данных космического мониторинга. "Для обработки данных из космоса созданы центры в Мурманске и Дудинке. В 2023 году спланировано открытие центра в городе Анадырь. Также ведется работа по дополнительному оснащению сил МЧС в Арктике авиационной техникой", - добавил он.

Кроме того, для обеспечения безопасности северных территорий создаются специализированные комплексные объекты в населенных пунктах Диксон, Тикси и Певек, включающие филиалы центров управления в кризисных ситуациях территориальных органов МЧС России, арктические поисково-спасательные подразделения и авиационные звенья МЧС России. Предпринимаемые меры позволят защитить территории Арктической зоны и Северного морского пути.

За время прохождения паводка на территории региона подтопило около 1,7 тыс. жилых домов, в которых проживает более 5 тыс. человек, а также свыше 3,5 тыс. приусадебных и дачных участков, более 700 км автомобильных дорог, 52 моста и 52 объекта социальной инфраструктуры. Максимальный уровень воды в Благовещенске составил 860 см, в Иннокентьевке и ниже по течению - не превышал значений опасных явлений. В двух пунктах временного размещения в Амурской области находится 41 человек, из них 17 детей. Психологи МЧС оказывают людям всестороннюю поддержку и психологическую помощь. Воду откачали из 503 жилых домов, свыше тысячи просушили, расчистили свыше тысячи приусадебных участков, провели санитарную обработку.

Всего к ликвидации последствий паводка привлекалось свыше 1,9 тыс. человек и 500 единиц техники.