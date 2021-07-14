В Краснокамском районе Пермского края из-за пожаров ввели режим ЧС

ПЕРМЬ, 14 июля. /ТАСС/. Площадь лесного пожара с торфяной подстилкой в Краснокамском районе Пермского края увеличилась до 95 га, местные власти ввели режим ЧС. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона.

"Площадь пожара увеличилась до 95 га, потому что был сильный ветер при грозовом фронте. Там торфяные болота, заросшие лесом, в основном тление, открытых очагов горения осталось немного", - ответил собеседник агентства, добавив, что режим ЧС был введен во вторник с 14:00 мск.

Сообщение о пожаре поступило днем 10 июля, горел гектар болота урочища Суходол. К утру следующего дня площадь пожара составила 84 га. К тушению пожара привлечены 93 человека и 32 единицы техники.