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В Севастополе раскрыли сеть наркосбытчиков, которая действовала в других регионах России

Во время следственных действий полицейские обнаружили и изъяли подготовленные для реализации наркотики общим весом 15 кг. Трех фигурантов уголовного дела заключили под стражу

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Полиция пресекла деятельность организованной преступной группы в Севастополе, которая занималась сбытом наркотиков в других регионах страны. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники полиции задержали жительницу Севастополя и двух жителей Крыма, которые подозреваются в незаконном распространении на территории России наркотических средств в особо крупном размере. При задержании у женщины были изъяты 30 свертков с кристаллическим веществом. Она призналась, что забрала их из тайника для дальнейшего сбыта на территории Севастополя с помощью закладок.

"В результате проведения следственных действий на территории Севастополя, Крыма, Московской, Курской, Липецкой, Рязанской областей и Краснодарского края обнаружены и изъяты подготовленные для реализации партии кокаина, альфа-PVP, экстези, мефедрона, амфетамина и марихуаны общим весом около 15 кг. Этого могло хватить для изготовления более 75 тыс. разовых доз, общая стоимость которых по ценам черного рынка превышает 40 млн рублей", - сообщила представитель МВД России.

В пресс-службе ведомства отметили, что деятельность преступной группы координировалась одним и тем же анонимным администратором с помощью интернет-мессенджера. В отношении членов группы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Фигурантам дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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