Новое обвинение предъявили устроившему стрельбу в мае в Екатеринбурге мужчине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Собственники машин, пострадавших в результате стрельбы, открытой Сергеем Болковым в мае в Екатеринбурге, подали иски о возмещении ущерба. Общая сумма превысила 1 млн рублей, сообщила ТАСС адвокат Елена Семко.

Вечером 30 мая бывший сотрудник органов внутренних дел открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. В результате стрельбы пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. При задержании подозреваемый начал стрелять в бойцов СОБР, произведя не менее 10 выстрелов, никто из них не пострадал. Суд арестовал Болкова на два месяца.

"Предъявлено новое обвинение. Теперь в деле 20 эпизодов. В ходе стрельбы было задето много машин, собственники написали заявления, у них иски о возмещении ущерба. Общая сумма ущерба имуществу больше 1 млн рублей, какой будет иск о моральном ущербе, на данный момент неизвестно, наверняка будет не меньше", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что у Болкова имеются хронические проблемы со здоровьем, его этапировали в Екатеринбург для проведения психиатрической экспертизы.