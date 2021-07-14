Судью арбитражного суда в Саратове приговорили к четырем годам колонии за мошенничество

САРАТОВ, 14 июля. /ТАСС/. Действующий судья Арбитражного суда Саратовской области Шамиль Кулахметов приговорен к четырем годам колонии и штрафу 400 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба облсуда в среду.

"Саратовский областной суд признал Кулахметова Шамиля Баязитовича виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 400 000 рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что после оглашения приговора Кулахметов, занимающий в данный момент должность судьи Арбитражного суда Саратовской области, был взят под стражу в зале суда.

В 2016 году решением Арбитражного суда Саратовской области было вынесено решение, что двое предпринимателей должны за свой счет снести самовольно возведенные постройки. Однако тот же суд отменил указанный судебный акт в 2017 году по вновь открывшимся обстоятельствам. Истец обратился с апелляционной жалобой в 12-й Арбитражный апелляционный суд.

"Тогда предприниматель обратился за юридической помощью к адвокату, который в свою очередь обратился к судье Арбитражного суда Саратовской области Кулахметову и предложил ему выступить посредником в передаче взятки судьям. Кулахметов согласился, однако передавать деньги вовсе не планировал. Предприниматель передал требуемую сумму в 4 млн рублей. В конечном итоге она поступила Кулахметову, он никаких действий предпринимать не намеревался, повлиять на результаты судебного рассмотрения арбитражного дела не мог, а полученные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению," - отмечается в сообщении.