В Новосибирске задержали подозреваемую в продаже поддельного сертификата о вакцинации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске женщину, которая подделала и продала сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

"Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску установлена 58-летняя жительница Кировского района, которая незаконно изготовила и сбыла гражданину за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей поддельный сертификат, подтверждающий наличие профилактических прививок от COVID-19. Фиктивный документ женщина попросила передать своего бывшего соседа, с которым хорошо общалась. Якобы она уезжала отдыхать на курорт и никак не могла сама вручить документ знакомому. Во время спецоперации в момент передачи поддельного сертификата тот был изъят из незаконного оборота. Женщину задержали чуть позже по месту нового проживания в Кировском районе Новосибирска", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков").

"В рамках сопровождения уголовного дела новосибирскими оперативниками проведены обыски, в ходе которых в квартире подозреваемой полицейскими изъято: 57 печатей различных медицинских учреждений Новосибирска, из них 24 именные печати врачей, сотовый телефон, 3 банковские карты, а также документы, имеющие значение по уголовному делу. Более полусотни печатей направлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемая уже дала признательные показания, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, заключили в главке.