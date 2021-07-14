В одном из районов Калмыкии ввели режим повышенной готовности из-за низкого качества воды

ЭЛИСТА, 14 июля. /ТАСС/. Власти Лаганского района Калмыкии ввели в муниципалитете режим повышенной готовности в связи с несоответствием питьевой воды санитарным нормам. Чистая вода будет подвозиться населению, сообщил в среду в видеообращении к жителям в аккаунте муниципалитета в Instagram глава районного муниципального образования (РМО) Очир Очиров.

Калмыкия находится в зоне водного дефицита, источники водоснабжения имеют высокую минерализацию. В настоящее время только 7,4% населения республики обеспечены качественной питьевой водой.

"В этом году, как и в прошлом, у нас вода начала пахнуть так называемым дустом. Около двух недель назад появился запах у воды. <…> Вводим режим повышенной готовности, запросили у республики финансовую поддержку, в том числе на замену очистных фильтров, на подвоз воды. <…> Начинаем развозить воду по Лагани, будут расставлены бочки, заполнены колодцы, еженедельно будем мониторить ситуацию по улучшению состояния воды", - сказал он, пояснив, что, по его версии, запах воды объясняется цветением сине-зеленых водорослей.

В постановлении главного санитарного врача по республике Джангара Санджиева, на которое ссылается администрация района, говорится, что до особого распоряжения исключено использование воды из централизованной системы водоснабжения в городе Лагань и селе Северное для питья. Как уточнил ТАСС глава Роспотребнадзора по республике, в воде отмечено превышение органолептических (мутность, цветность, запах) и санитарно-химических показателей (продуктов трансформации хлорки и органики из-за установившейся в регионе жары и цветения водорослей).

По словам главы района, ситуацию кардинально сможет решить только реконструкция станции водоподготовки для питьевого водоснабжения Лагани, села Красинского и поселка Джалыково. В рамках индивидуальной программы развития республики на эти цели разработана проектно-сметная документация. Власти рассчитывают, что в рамках проекта "Чистая вода" (нацпроект "Экология") республика получит финансирование на строительство новых очистных сооружений.

Ранее сообщалось, что летом 2020 года вода в централизованной системе водоснабжения города Лагани в Калмыкии была признана непригодной для питья и приготовления пищи из-за обнаруженных в ней пестицидов. Проблема коснулась 15 тыс. жителей, проживающих в Лагани, селах Красинском и Северном Лаганского района. Пестициды были обнаружены как в самом источнике, так и в разводящей сети Красинского водохранилища.