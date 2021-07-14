В Мирнинском районе Якутии тушат лесной пожар на расстоянии 4 км от поселка

ЯКУТСК, 14 июля. /ТАСС/. Лесной пожар тушат вблизи поселка Светлый Мирнинского района Якутии, сообщила пресс-служба Минэкологии в Instagram.

"В настоящее время лесопожарными формированиями проводятся работы по тушению лесного пожара в 4 км от поселка Светлый Мирнинского района. Имеется естественная преграда - река Вилюй. Причиной лесного пожара являются сухие грозы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что угрозы для населенного пункта нет.

В тушении участвует 56 человек, задействовано шесть единиц техники. "В данный момент на вертолете Ми-8 производится дополнительная переброска сил в количестве 14 человек. Производится работа по активной кромке пожара самолетом-амфибией Бе-200, сброшено около 44 тонн воды. Работа самолетом-амфибией Бе-200 будет продолжена", - добавили в министерстве.

Как сообщили в пресс-службе Мирнинского района, пожар происходит между поселком Светлый и селом Сюльдюкар. "В Светлом наблюдается задымление воздуха. Администрация поселка проводит окарауливание берега реки Вилюй для предотвращения переброски пожара через реку, на дежурство выставлены посты с РЛО (ранцевый лесной огнетушитель - прим. ТАСС). <…> Со стороны Сюльдюкара для защиты села работают 24 десантника из Бурятии, Читы, а также до 40 местных жителей, которые проводят встречный отжиг для предотвращения возможной угрозы населенному пункту", - сообщили в пресс-службе. По информации регионального оперштаба, в Сюльдюкар вылетает аэромобильная группа регионального управления МЧС России в составе 25 человек.

В поселке проживают около 2,9 тыс. человек.