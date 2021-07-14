В здании представительства Интерпола на юге Ирака произошел пожар

КАИР, 14 июля. /ТАСС/. Пожар произошел в здании представительства Интерпола в южной иракской провинции Мутанна. Об этом сообщил в среду директор региональной службы гражданской обороны генерал Мухаммед Джасем.

"Сегодня в центральной части Мутанны произошел пожар в здании представительства Интерпола. Двум нашим бригадам удалось справиться с огнем", - приводит его слова информационный портал Baghdad Al Youm

Как уточняется, в результате случившегося зданию причинен серьезный материальный ущерб. О причинах инцидента не сообщается.

Это не первый крупный пожар в арабской республике за последнее время. 12 июля сильное возгорание произошло в больнице для пациентов с коронавирусом в городе Эн-Насирия в южной провинции Ди-Кар, в результате которого, согласно данным властей, погибли не менее 60 человек.