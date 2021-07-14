Дело экс-советника руководителя Росрыболовства направили в суд

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело бывшего советника руководителя Росрыболовства Юрия Хохлова, пытавшегося продать должность жителю столицы. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника руководителя Федерального агентства по рыболовству. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Дело направлено в Пресненский суд столицы", - отметили в прокуратуре.

По версии следствия, в 2016 году Хохлов вместе с подельниками предложил москвичу купить должность в создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу. Мужчина передал $300 тыс. При получении этой суммы один из фигурантов дела был задержан в ходе оперативных мероприятий в кафе в центре столицы. В дальнейшем были задержаны и остальные сообщники, Хохлов скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. Его задержали на Кипре, откуда он был экстрадирован по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

2 июня Мосгорсуд перевел Хохлова из СИЗО под домашний арест. Его сообщники осуждены.