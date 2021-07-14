СК начал проверку после избиения подростков в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июля. /ТАСС/. Следователи начали проверку после избиения двух подростков сверстниками в поселке Сатис Нижегородской области, сообщает в среду пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"В одном из сообществ социальной сети "ВКонтакте" размещен видеоролик об избиении подростков в поселке Сатис Дивеевского района. По данному факту следователями СО ЗАТО город Саров СУ СК России по Нижегородской области организована доследственная проверка", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, двое подростков, пострадавших от избиения, находятся в больнице. "В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в СК.