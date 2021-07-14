Мошенники от имени министра предлагают нижегородским компаниям платную вакцинацию

"От моего имени поступают звонки некоторым руководителям предприятий с предложением организовать вакцинацию", - написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram в среду.

Он призвал руководство компаний быть внимательными и сообщать о подобных случаях в полицию. "Будьте внимательны. Это жулики. Вакцинация у нас бесплатная. Денег за это платить не надо. Сообщайте о таких случаях в полицию", - добавил министр.

Он также сообщил, что в регионе привились от коронавируса 610 тыс. человек, в области в ближайшее время ждут поставку 9,5 тыс. доз вакцины "Эпиваккорона", при этом более 2,5 тыс. доз вакцины "Ковивак" уже отправлены в лечебные организации.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области с начала пандемии зарегистрировали 131,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, 120,5 тыс. человек выздоровели, почти 4,6 тыс. умерли.