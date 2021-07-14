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СК возбудил дело о надругательстве над ребенком на пляже в Иванове

Инцидент произошел на реке Уводь, в данный момент следователи пытаются установить личность мужчины, совершившего развратные действия в отношении 13-летней девочки

ТАСС ,14 июля. Следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении 13-летней девочки на пляже в Иванове. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Иванова возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 135 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел днем на реке Уводь в Иванове. Когда 13-летняя девочка купалась в водоеме, к ней подплыл мужчина и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. В настоящий момент следователи пытаются установить его личность.

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