СК возбудил дело о надругательстве над ребенком на пляже в Иванове

ТАСС ,14 июля. Следователи возбудили уголовное дело о развратных действиях в отношении 13-летней девочки на пляже в Иванове. Об этом в среду сообщает СК по региону.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Иванова возбуждено уголовное дело по факту совершения развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетней (ч. 2 ст. 135 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел днем на реке Уводь в Иванове. Когда 13-летняя девочка купалась в водоеме, к ней подплыл мужчина и совершил в отношении нее развратные действия без применения насилия. В настоящий момент следователи пытаются установить его личность.