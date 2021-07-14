Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на западе Китая

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в среду в 23:36 по пекинскому времени (18:36 мск) в провинции Сычуань на западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Эпицентр находился на территории уезда Вэньчуань Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа, очаг залегал на глубине примерно 15 км.

О пострадавших или разрушениях в этом уезде, где проживают более 90 тыс. человек, информации не поступало.

В мае 2008 года на территории уезда Вэньчуань произошло разрушительное землетрясение, которое унесло жизни около 90 тыс. человек.