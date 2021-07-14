Прокуратура 15 июля назовет наказание, которое считает справедливым для Майкла Калви

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Гособвинение в четверг, 15 июля, назовет наказание, которое считает справедливым для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов дела о растрате 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

Суд в среду завершил судебное следствие по делу и начал прения сторон. Представитель прокуратуры в своей речи заявила, что считает вину подсудимых доказанной, но завершить речь и попросить суд о наказании не успела в связи с окончанием рабочего дня.

Заседание перенесено на 15 июля на 10:00 мск. После гособвинителя с ответными речами выступят подсудимые и их защитники.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено СК РФ 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 млрд рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) от "Восточного" в 2015 году, был зачтен уступкой акций.

По версии следствия, Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств. Защита оспаривала такую оценку акций, ссылаясь на отсутствие у следствия результатов финансовой экспертизы. Майкл Калви отрицает вину и называет уголовное преследование незаконной попыткой миноритариев "Восточного" решить корпоративный спор.