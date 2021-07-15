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В Забайкалье более 30 вагонов двух грузовых поездов сошли с рельсов

Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сход 34 вагонов двух грузовых поездов произошел на перегоне Нанагры - Урюм Забайкальской железной дороги. Движение по перегону приостановлено, пострадавших нет.

"На перегоне Нанагры - Урюм Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. В настоящее время движение по перегону приостановлено. <…> Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении пресс-службы Забайкальской железной дороги.

В компании также уточнили, что отменены пригородные поезда №6221 сообщением Ксеньевская - Зилово, №6220 сообщением Зилово - Ксеньевская. Перевозка пассажиров организована автомобильным транспортом. Также задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №2 Москва - Владивосток и №392 Чита - Благовещенск. Пассажиры задержанных поездов дальнего следования обеспечены водой и дополнительным питанием.

Для ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово, Шилка. Причины происшествия устанавливают.

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