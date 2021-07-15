В аварии в Комсомольске-на-Амуре погибли три человека

ТАСС, 15 июля. Автомобиль въехал в электрическую опору в Комсомольске-на-Амуре, три человека погибли, четверо травмированы, сообщается на сайте УМВД России по Хабаровскому краю.

"По предварительной информации, установлено, что 33-летний водитель автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, позволяющую обеспечить контроль за движением транспортного средства, в результате чего совершил съезд с проезжей части и столкновение с электрической опорой. В салоне находились семь человек, включая водителя. В результате ДТП трое человек погибли", - говорится в сообщении.

Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести, их доставили в лечебные учреждения. Проводится проверка.