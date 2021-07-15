В десяти районах Якутии сохраняется сложная лесопожарная обстановка

ЯКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории десяти районов Якутии, где зарегистрировано свыше 200 очагов на площади, пройденной огнем, свыше 1 млн га. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Горного, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Усть-Майского, Томпонского и Сунтарского районов, где зарегистрировано 215 очагов на общей площади с момента обнаружения свыше 1 млн га", - говорится в сообщении.

За сутки специалисты регионального управления были задействованы в Мирнинском, Горном, Оймяконском, Хангаласском и Сунтарском районах. "Сотрудниками проведена работа по прокладке и расширению минерализованных полос вдоль населенных пунктов Терют, Кюерелях, Дикимдя и Сюльдюкар, а также тушение отдельных очагов по периметру пожаров. Авиацией МЧС России производилась переброска личного состава подразделений на природные пожары и тушение кромки пожаров, произведено шесть сбросов и слито 42 тонны воды", - добавили в ведомстве.

За сутки на тушении природных пожаров было задействовано 2 195 человек и 325 единиц техники. По данным ведомства, за сутки удалось потушить 43 очага, площадь пожаров увеличилась более чем на 11 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах и обнаружения 17 новых очагов, возникших в результате прохождения грозовых фронтов. На территории восьми районов региона сохраняются высокие классы пожарной опасности.

Как сообщили в Минэкологии Якутии, в регионе тушат 76 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, свыше 529,7 тыс. га на территории 17 районов, а также ООПТ. Из них локализовано 14 на площади свыше 89,8 тыс. га, за сутки ликвидировано восемь на площади более 60,9 тыс. га. "На патрулировании возгораний сегодня привлечено семь бортов, шесть вертолетов - на обслуживании лесных пожаров. Самолет БЕ-200 продолжит работу в Мирнинском районе", - добавили Минэкологии.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничено пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.