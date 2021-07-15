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Крупное подпольное казино обнаружили в Иркутске

По уголовному делу проходят 15 человек

ИРКУТСК, 15 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Иркутске пресекли деятельность группы, организовавшей крупное подпольное казино, говорится в сообщении на сайте МВД Медиа. По уголовному делу проходят 15 человек, в том числе три организатора.

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены 15 человек, выполнявшие различные функции в подпольном казино, из которых трое - это организаторы незаконной игорной деятельности в возрасте 41, 52 и 59 лет". - говорится в сообщении.

Из помещения казино правоохранители изъяли 30 единиц игрового оборудования, мобильные телефоны, а также денежные средства на сумму более 100 тыс. рублей.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). Суд отправил организаторов подпольного казино под стражу до суда, остальным участникам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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