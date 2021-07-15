Режим ЧС ввели в Суоярвском районе Карелии из-за угрозы перехода лесного пожара на поселок

ТАСС, 15 июля. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Суоярвском районе Республики Карелия в связи с природным пожаром вблизи поселка Найстеньярви, где проживают около 1 тыс. человек. Об этом в четверг сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 02:00 (мск) 15.07.2021 г в Суоярвском районе введен режим чрезвычайной ситуации в связи с природным пожаром. В результате действующего природного пожара возникла угроза южной части населенного пункта Найстеньярви", - говорится в сообщении.

Ранее в Суоярвском районе действовал режим ЧС из-за крупных лесных пожаров, после тушения и снижения класса пожарной опасности его отменили 13 июля. По данным федеральной Авиалесоохраны на 15 июля, в Республике Карелия зафиксировано 43 пожара на землях лесного фонда на площади 726 га. В Карелии действует режим ограничения пребывания граждан в лесах и особый противопожарный режим.