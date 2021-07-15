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Предупреждение о пожарной опасности продлили на севере Сахалина

Днем столбики термометров в районе достигают 25 градусов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июля. /ТАСС/. Спасатели объявили на 16 июля предупреждение о высокой пожарной опасности в Охинском районе Сахалина, самой северной части острова. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Высокая пожарная опасность в лесах ожидается 16 июля в Охинском районе", - сказали в управлении. Ранее на этой же территории объявляли предупреждение о пожарной опасности на 13-15 июля.

Сейчас в Охинском районе температура воздуха в дневное время достигает выше 25 градусов.

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