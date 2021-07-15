За двое суток в Приамурье стало вдвое меньше подтопленных домов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июля. /ТАСС/. Количество домов и приусадебных участков в единственно оставшемся подтопленным селе в Амурской области - во Владимировке - сократилось вдвое, сообщает в четверг пресс-служба Главного управления МЧС России по Амурской области.

"За сутки вода покинула еще 15 жилых домов и 69 приусадебных участков. Подтопленными остаются 16 жилых домов и 74 приусадебных участка в селе Владимировка Благовещенского района", - говорится в сообщении. Еще два дня назад здесь подтопленными были 30 домов и 143 приусадебных участка.

В населенных пунктах, попавших в зону подтопления, продолжаются аварийно-восстановительные работы, спасатели и пожарные оказывают пострадавшим жителям адресную помощь: откачивают воду, просушивают дома, проводят дезинфекцию территорий, строений и источников водоснабжения, очищают территории от мусора. В проведении аварийно-восстановительных работ задействовали группировку общей численностью 407 человек и 151 единицы техники.

"Специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты выполняют специальную обработку на территории частных дворов, приусадебных территорий и дорог в целях исключения распространения инфекционных заболеваний после наводнения. В течение двух недель специалистам предстоит обработать около 1 тыс. подворий в пяти населенных пунктах, расположенных в Благовещенском районе", - сообщает пресс-служба Восточно-военного округа.

Амурская область переживает мощный паводок, в регионе ввели режим ЧС межрегионального характера. Паводок пришел с Забайкальского края по реке Амур. По итогам прохождения волны паводка подтопленными оказались 975 жилых домов, в которых проживает 2,5 тыс. человек, 2 тыс. приусадебных участков, 10 мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попало 32 населенных пункта 11 муниципальных образований, количество пострадавшего населения составляет более 7 тыс. человек.