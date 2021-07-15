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"Газель" наехала на женщину и двух ее детей в Тюмени

Прокуратура проводит проверку

ТЮМЕНЬ, 15 июля. /ТАСС/. "Газель" при движении задом наехала на женщину и двух ее малолетних детей в Тюмени, по факту ДТП проводится проверка, сообщила прокуратура Тюменской области в четверг.

"В Тюмени 34-летний водитель, управляя автомашиной "Газель", при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на пешеходов - молодую женщину и двух ее детей полутора и трех лет. Дети получили травмы и доставлены в учреждение здравоохранения, где им оказывается медицинская помощь. Женщине оказана медицинская помощь без госпитализации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что прокурор Тюменской области Владислав Московских дал поручение прокурору Тюмени провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований приняли меры реагирования.

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