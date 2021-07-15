В Суоярвском районе Карелии эвакуировали 70 человек из-за лесного пожара

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 июля. /ТАСС/. Из поселка Найстеньярви Суоярвского района Карелии 15 июля эвакуировали 70 человек из-за угрозы распространения лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Также 15 июля в Суоярвском районе ввели режим ЧС в связи с природным пожаром вблизи поселка Найстеньярви, где проживают около 1 тыс. человек.

"Проведена эвакуация населения в количестве 70 человек, в том числе 15 детей. Девять человек эвакуированы в пункты временного размещения, в том числе шесть детей, остальные размещены по родственникам", - говорится в сообщении.

Площадь пожара, который угрожает распространиться на южную часть поселка, составляет 30 га. В зоне риска оказались 30 домов. К месту ЧП прибыли 75 человек, в том числе 23 человека от МЧС, привлекли 17 единиц техники. Работает межведомственный оперативный штаб.

"Планируется проведение отжига и создание минерализованных полос. Привлечен пожарный поезд со станции Суоярви для тушения лесного пожара в полосе отвода и подвоза огнетушащих веществ", - добавили в МЧС.

14 июля на всей территории Карелии из-за лесопожарной обстановки ввели режим повышенной готовности, в четырех районах запретили посещение лесов. По данным федеральной Авиалесоохраны на 15 июля, в республике зафиксировали 43 пожара на землях лесного фонда на площади 726 га.