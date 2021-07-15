В ХМАО завели уголовное дело на охранника, открывшего стрельбу в сауне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП), прибывшего на вызов о конфликте в сауне Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ) и открывшего стрельбу по находившимся там мужчинам в ходе потасовки с ними. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления МВД.

Как сообщал ТАСС, по предварительным данным полиции, в сауне Когалыма возник конфликт между девушкой и одним из трех отдыхавших с ней мужчин. Администратор заведения вызвала сотрудников ЧОП. Между прибывшим охранником и двумя ранее судимыми отдыхающими началась потасовка, в ходе нее мужчины попытались завладеть оружием, а охранник открыл стрельбу. В результате двое пострадавших были доставлены в больницу.

"В отношении сотрудника частного охранного предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 203 УК РФ ("Превышение полномочий")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.