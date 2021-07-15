Один человек пострадал при пожаре в доме-интернате в Тамбовской области

ТАСС, 15 июля. Один человек пострадал в результате пожара в доме-интернате в поселке Сосновка Тамбовской области. Еще 20 человек эвакуировали, сообщается в четверг на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Пострадал один человек, отравление угарным газом. Он доставлен в ЦРБ р. п. Сосновка. Эвакуировано 20 человек. В 00:52 - пожар локализован на площади 4 кв. метра", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали. Уточняется, что возгорание произошло в комнате на первом этаже. В тушении задействовали два отделения пожарной части.

"Моршанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области по данному факту организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой следователи установят обстоятельства и причины произошедшего", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Тамбовской области.