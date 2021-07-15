СК возбудил дело после сообщений о мужчине, ударившем ребенка под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Новосибирской области после сообщений СМИ о мужчине, который ударил десятилетнего мальчика в поселке Краснообск под Новосибирском. Ребенок ранее повздорил с сыном подозреваемого, сообщили в четверг журналистам в региональном следственном управлении СК России.

Ранее издание "Сиб.фм" сообщило, что под Новосибирском в поселке Краснообск взрослый мужчина ударил десятилетнего мальчика, который якобы отобрал чипсы во время игры у его сына. Мать потерпевшего обратилась в полицию.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области по сообщениям средств массовой информации о противоправных действиях мужчины в отношении 10-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ ("Побои")", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, вечером 14 июля подозреваемый находился во дворе одного из домов в поселке Краснообск Новосибирского района. Используя малозначительный повод - ссору между его несовершеннолетним сыном и несовершеннолетним потерпевшим - схватил последнего и ударил рукой по голове.

Также проверку начала прокуратура Новосибирской области.