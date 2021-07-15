Пройденная огнем площадь из-за степных пожаров в Оренбуржье за год увеличилась вдвое

ОРЕНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Огонь уничтожил с начала 2021 года более 26 тыс. гектаров степи в Оренбургской области, что в два раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом в четверг сообщило ГУ МЧС России по региону.

"На территории Оренбургской области с начала пожароопасного периода сложилась неблагоприятная обстановка с ландшафтными пожарами. На сегодняшний день на территории региона уже произошло 723 пожара сухой травянистой растительности. По сравнению с прошлым 2020 годом количество пожаров сухой растительности увеличилось на 22%, а площадь, пройденная огнем, увеличилась в два раза", - сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Отмечается, что общая площадь указанных пожаров составила более 26 тыс. гектаров.

Виновниками возгорания сухой травы или мусора часто становятся люди. По данным ГУ МЧС России по Оренбургской области, к административной ответственности привлекли более 570 лиц на сумму, превышающую 3 млн рублей.