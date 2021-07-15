Жителю Смоленска предъявили обвинение в совершенном 20 лет назад убийстве

ТАСС, 15 июля. Следователи предъявили обвинение жителю Смоленска, который подозревается в убийстве, совершенном в 2001 году. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"В настоящее время по уголовному делу устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Мужчине предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" возбудили в 2001 году по факту смерти 34-летнего жителя Смоленска. В течение длительного времени установить лицо, совершившее преступление, не представлялось возможным. Следователям удалось определить круг свидетелей, провести дополнительные экспертизы и в результате чего установили личность подозреваемого.

По данным следствия, в июне 2001 года между двумя жителями Смоленска произошел конфликт, в ходе которого 29-летний подозреваемый избил своего знакомого, который через три дня от травм скончался в больнице.