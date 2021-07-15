В Екатеринбурге пропавшего без вести предпринимателя нашли мертвым

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Пропавший без вести мужчина был обнаружен мертвым в районе озера Шарташ в Екатеринбурге, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

12 июля местные СМИ сообщили о пропаже екатеринбургского бизнесмена Сергея Кочергина.

"Тело 47-летнего мужчины, пропавшего 12 июля, найдено проезжавшим мимо велосипедистом в лесополосе, вблизи гранитного карьера в районе озера шарташ. Недалеко от места обнаружения тела также был найден велосипед, на котором мужчина уезжал на прогулку. Прохожий велосипедист вызвал на место сотрудников полиции, собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия решения в региональный СК", - сказал Горелых.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга добавил, что по факту обнаружения тела проводится доследственная проверка.

"Прибывшие на место сотрудники следственного комитета, полиции и медицинский эксперт установили, что, по предварительным данным, признаков того, что смерть мужчины могла наступить в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти", - уточнил он.