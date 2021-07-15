В одном из городов Германии из-за непогоды прекратилась подача питьевой воды

БЕРЛИН, 15 июля. /ТАСС/. Подача питьевой воды прекращена из-за последствий непогоды в городе Эшвайлер (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) в Германии. Об этом сообщили в четверг власти района Ахен.

В результате ливней и последовавшего наводнения была повреждена водопроводная система, которая снабжает питьевой водой город, насчитывающий более 56 тыс. человек. Власти призвали жителей отказаться от не вызванного острой необходимостью использования воды. В течение дня из-за ЧП там будет эвакуирована местная больница.

Ливни, которые продолжаются с понедельника на западе и юго-западе Германии, привели к наводнению. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна - Ар, Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки - Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт. Под ударом стихии, прежде всего, оказались земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Последствия наводнения уже привели к гибели примерно 20 человек, десятки считаются пропавшими без вести.