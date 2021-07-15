Пожарные проверяют информацию о возгорании в аэропорту Внуково

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Пожарные выехали на проверку информации о возгорании в аэропорту Внуково, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступило сообщение о возгорании у входа в аэропорт Внуково. Пожарно-спасательные подразделения выехали", - сказал собеседник агентства.

Позже источник уточнил, что запах гари появился из-за трения, вызванного тем, что у одного из эскалаторов заклинило тормоза. Возгорания не было.

"Произошло заклинивание тормозов на эскалаторе, появился запах гари, в результате чего для проверки были вызваны пожарно-спасательные подразделения. Загорания не было", - сообщил собеседник агентства.

Аэропорт работает в штатном режиме. Пожарные убывают с места.

Международный аэропорт Внуково - старейший действующий аэропорт Москвы. Входит в Московский авиационный узел. Расположен на территории одноименного района Западного административного округа Москвы, в 10 км к юго-западу от Московской кольцевой автомобильной дороги. Код Международной ассоциации воздушного транспорта - VKO, код Международной организации гражданской авиации - UUWW. Во Внуково базируется специальный летный отряд "Россия", который занимается перевозкой высших должностных лиц РФ.