В Ивановской области ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 15 июля. Особый противопожарный режим введен с 15 июля по 4 августа в Ивановской области, где на минувшей неделе произошли десять лесных пожаров на площади более 46 га. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"В связи с высоким классом пожарной опасности по условиям погоды в регионе принято решение об усилении мер пожарной безопасности. Указ о введении на территории Ивановской области особого противопожарного режима с 15 июля по 4 августа подписал губернатор Станислав Воскресенский", - говорится в сообщении.

На время его действия предусмотрены дополнительные меры пожарной безопасности, в том числе ограничение въезда и пребывания граждан в лесах, запрет на разведение костров, работ с использованием открытого огня в лесах и торфяниках. В лесах региона организуют ежедневное патрулирование лесных участков и круглосуточное дежурство ответственных работников. Для своевременного реагирования будет работать в круглосуточном режиме региональная диспетчерская служба Центра по охране лесов Ивановской области. На местном уровне рекомендовано организовать патрулирование добровольными пожарными отрядами населенных пунктов, прилегающих к лесам.

За прошедшую неделю в лесах Ивановской области произошли десять лесных пожаров на площади более 46 га. Всего в текущем году зарегистрировано 24 лесных пожара общей площадью около 100 га. В настоящее время в лесах региона сохраняется высокий класс пожарной опасности по условиям погоды, в Ивановском и Кинешемском муниципальных районах - V класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность).