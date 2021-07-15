Обвиняемого в убийстве девочки в удмуртском Сарапуле признали вменяемым

ИЖЕВСК, 15 июля. /ТАСС/. Следствие не выявило психологических расстройств у обвиняемого в жестоком убийстве 11-летней девочки в удмуртском городе Сарапуле. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По данным следствия, 22 марта мужчина пришел в квартиру к своей знакомой, которая одна воспитывала 11-летнюю дочь. Он напал на девочку и задушил, а потом скрылся с места происшествия. На следующий день был арестован, свою вину признал.

"В ходе следствия в отношении злоумышленника проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно ее выводам, у обвиняемого признаков какого-либо психического расстройства, которое могло бы оказать влияние на его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в момент преступления у злоумышленника отмечались признаки опьянения в форме острой интоксикации психоактивными веществами.

Ранее сообщалось, что в отношении 28-летнего обвиняемого в убийстве девочки возбуждено три уголовных дела: по п. "б" ч. 4 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера), п. "в" ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего), ч. 1 ст. 244 (надругательство над телами умерших) УК РФ. За совершенные деяния предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Удмуртии.