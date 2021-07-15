Власти Карелии заявили, что действующие лесные пожары не угрожают населенным пунктам

ТАСС, 15 июля. Все 42 лесных пожара, действующие в настоящее время в ряде районов Карелии на общей площади 705 га, населенным пунктам не угрожают, сообщило в четверг правительство республики.

"На утро 15 июля действует 42 лесных пожара на общей площади 705 га. Леса горят в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Сегежском, Беломорском, Медвежьегорском, Кондопожском, Питкярантском и Сортавальском районах, в Костомукше. 20 пожаров локализованы на площади 151 га. На пожарах работают 302 человека и 64 единицы техники. Всего с начала сезона зарегистрировано 198 лесных пожаров на площади 2 044 га <...> Сейчас ни в одном из районов угрозы населенным пунктам", - говорится в сообщении.

В республике введен режим повышенной готовности. На территории лесного фонда в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском муниципальных районах гражданам запрещено посещение лесов.