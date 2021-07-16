В Хабаровском крае задержали местного жителя с партией черной икры на 3 млн рублей

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя с партией черной икры на севере Хабаровского края, возбуждено дело. Об этом сообщается на сайте УМВД России по региону.

"В рамках оперативно-профилактической операции "Путина-2021" сотрудники ОМВД России по Николаевскому району задержали 31-летнего жителя с. Нижнее Пронге. Стражи правопорядка обнаружили в сумке у подозреваемого 28 пол-литровых контейнеров с черной икрой. Общий ущерб составил порядка 3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и хранение наркотиков, его отправили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 ч. 1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.