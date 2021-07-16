Пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в Китае

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Пять человек числятся пропавшими без вести в результате затопления шахты на территории города Юйлинь в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом в пятницу сообщили местные власти.

Согласно заявлению, авария произошла в четверг в 15:25 (10:25 мск) в шахте горнопромышленной компании "Хуажуй хаоцзялян майнинг", расположенной в деревне Махуанлян городского района Юйян.

Как уточняется, одновременно с приливом воды шахту завалило песком.

На месте ведутся поисково-спасательные работы.