{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять человек пропали без вести в результате затопления шахты в Китае

Одновременно с приливом воды шахту завалило песком

ПЕКИН, 16 июля. /ТАСС/. Пять человек числятся пропавшими без вести в результате затопления шахты на территории города Юйлинь в провинции Шэньси на северо-западе Китая. Об этом в пятницу сообщили местные власти.

Согласно заявлению, авария произошла в четверг в 15:25 (10:25 мск) в шахте горнопромышленной компании "Хуажуй хаоцзялян майнинг", расположенной в деревне Махуанлян городского района Юйян.

Как уточняется, одновременно с приливом воды шахту завалило песком.

На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Теги
Китай
Пожар потушили в цехе бывшего завода в Хабаровске
В результате ЧП никто не пострадал
Читать полностью