Дело о нападении на пассажиров автобусе в Красноярском крае передано в СК

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Дело по факту нападения на пассажиров автобуса в Красноярском крае, где пострадали пять человек, передано в СК. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 33-летний пассажир рейсового автобуса ранил ножом трех других пассажиров и водителя. Следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Уголовное дело прокурором района передано для дальнейшего расследования в Балахтинский МСО (межрайонный следственный отдел) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия", - сообщила прокуратура.