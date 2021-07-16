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Дело о нападении на пассажиров автобусе в Красноярском крае передано в СК

Ранее в результате инцидента пострадали пять человек

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Дело по факту нападения на пассажиров автобуса в Красноярском крае, где пострадали пять человек, передано в СК. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее сообщалось, что 33-летний пассажир рейсового автобуса ранил ножом трех других пассажиров и водителя. Следователями полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

"Уголовное дело прокурором района передано для дальнейшего расследования в Балахтинский МСО (межрайонный следственный отдел) ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия", - сообщила прокуратура.

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