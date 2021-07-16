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В Киргизии задержали подозреваемого в подготовке теракта

Задержанный "проходил террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях" на территории Афганистана, сообщили киргизские спецслужбы

БИШКЕК, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали члена одной из международных террористических организаций, который намеревался совершить в стране теракт. Об этом сообщили в пятницу в пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий нейтрализована деятельность гражданина Кыргызской Республики, прибывшего из зоны вооруженного конфликта с целью проведения террористического акта в республике", - говорится в сообщении. Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия не озвучивают.

Киргизские спецслужбы уже установили, что задержанный "проходил террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях" на территории Афганистана.

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