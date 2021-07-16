Прокуратура обжаловала условно-досрочное освобождение экс-главы Коми Торлопова

СЫКТЫВКАР, 16 июля. /ТАСС/. Ухтинский спецпрокурор обжаловал условно-досрочное освобождение бывшего главы Республики Коми и экс-сенатора от региона Владимира Торлопова, осужденного в 2019 году за коррупцию. Торлопов не принял меры по возмещению ущерба, а также систематически нарушал порядок отбывания наказания, сообщила республиканская прокуратура.

Ухтинский городской суд 12 июля удовлетворил ходатайство Торлопова об условно-досрочном освобождении и освободил его на неотбытый срок в полтора года и 19 дней.

"Ухтинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях направил в Верховный суд Республики Коми апелляционное представление на постановление Ухтинского городского суда от 12 июля, которым удовлетворено ходатайство бывшего главы Республики Коми В. А. Торлопова об условно-досрочном освобождении", - говорится в сообщении.

По мнению прокуратуры, решение суда о досрочном освобождении осужденного от наказания в виде лишения свободы принято при отсутствии достаточных оснований. Судом оставлено без внимания то, что осужденный не принял меры по возмещению установленного вступившим в законную силу приговором суда ущерба, причиненного преступлением, а также допускались систематические нарушения порядка отбывания наказания.

Торлопов занимал пост главы Коми два срока подряд с 2001 по 2010 год, затем он был назначен сенатором от региона. Приговором Замоскворецкого суда Москвы в 2019 году он был осужден на шесть с половиной лет в колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Срок наказания истекает 31 января 2023 года. Торлопов и ранее ходатайствовал об условно-досрочном освобождении или смягчении режима, но ему было отказано.

Замоскворецкий суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера за коррупционные преступления к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей, его бывшего заместителя Алексея Чернова - к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн рублей. Все многочисленные фигуранты уголовного дела были признаны виновными в получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Как следовало из приговора, Республике Коми был причинен ущерб на сумму 4,5 млрд рублей, следствием арестовано имущество фигурантов на эту сумму.