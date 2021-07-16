Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров на Кубани обнаружили погибшим

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении убийства семьи пенсионеров в Краснодарском крае обнаружен погибшим. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Подозреваемый обнаружен погибшим", - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что родственники обнаружили в доме в станице Краснооктябрьской Тихорецкого района тела 83-летнего мужчины и его 82-летней супруги, у них были зафиксированы огнестрельные ранения головы. Следователи возбудили уголовное дело дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).