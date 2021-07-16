Ураган повредил газовые трубы, ЛЭП и крыши в Саратове

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Пятнадцать автомобилей и три крыши домов были повреждены в результате ливня и сильного ветра в Саратове, также было нарушено газоснабжение и электроснабжение, сообщает администрация города.

В четверг в Саратове прошел сильный дождь, во время которого наблюдалось шквалистое усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

"Известно о 44 случаях падения деревьев и ветвей. В результате были повреждены 15 автомобилей и крыши трех домов. Известно также об 11 случаях обрыва электрических линий и девяти повреждениях газовых труб", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что пострадавших среди граждан нет. В настоящий момент идет ликвидация последствий.