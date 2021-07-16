Депутаты от партий Зеленского и Тимошенко подрались в зале Рады

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракций президентской партии "Слуга народа" и партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" Николай Сольский и Вадим Ивченко в пятницу устроили драку на пленарном заседании Верховной рады.

Видео инцидента распространило украинское издание "Страна". Уточняется, что Ивченко и Сольский разговаривали друг с другом в зале заседаний, после чего представитель партии "Батькивщина" ударил депутата от правящей политической партии кулаком в лицо. Затем между ними для предотвращения развития конфликта встали другие депутаты, и участники драки разошлись.

Причина конфликта неизвестна.

В пятницу Рада заслушала отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, также планирует рассмотреть кандидатуру Диниса Монастырского на пост главы МВД.