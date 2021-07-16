Два человека погибли при пожаре в селе под Кемерово

КЕМЕРОВО, 16 июля. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Андреевка под Кемерово. Их тела обнаружили сотрудники МЧС при тушении возгорания, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Около 12:30 (08:30 мск) поступило сообщение о том, что в частном жилом доме в селе Андреевка Кемеровского муниципального округа после тушения пожара обнаружены тела 39-летней женщины и 61-летнего мужчины. По данному факту следственными органами СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, пожар произошел в частном доме на севере Кемерова на площади 20 кв. метров утром в пятницу. К настоящему моменту он ликвидирован, для тушения привлекались четыре отделения пожарной охраны.

По предварительным данным, очаг пожара располагается на веранде дома. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причина смерти погибших.