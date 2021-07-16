{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Самолет "Уральских авиалиний" более 6 часов не может вылететь из Екатеринбурга в Сочи

Своего вылета ждут 240 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на 6 часов из-за технического обслуживания. Судно должно было вылететь 16 июля в 06:20 (04:20 мск), сообщили в пятницу в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса U6-219 по маршруту Екатеринбург - Сочи. Самолет А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" не вылетел по расписанию в 06:20 16.07.2021. На рейс ожидается 240 пассажиров, из них четверо детей. По поступившей в прокуратуру информации, причина задержки - техническое обслуживание воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

Транспортный прокурор Свердловской области выехал в аэропорт Кольцово для организации мобильной приемной в связи с задержкой рейса, по информации региональной транспортной прокуратуры.

Теги
РоссияСвердловская область
Площадь пожара на мусорном полигоне около Евпатории составляет 1,6 тыс. кв. м
Угрозы населению нет
Читать полностью