Самолет "Уральских авиалиний" более 6 часов не может вылететь из Екатеринбурга в Сочи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Сочи задержан более чем на 6 часов из-за технического обслуживания. Судно должно было вылететь 16 июля в 06:20 (04:20 мск), сообщили в пятницу в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"В аэропорту Екатеринбурга произошла задержка рейса U6-219 по маршруту Екатеринбург - Сочи. Самолет А-320 авиакомпании "Уральские авиалинии" не вылетел по расписанию в 06:20 16.07.2021. На рейс ожидается 240 пассажиров, из них четверо детей. По поступившей в прокуратуру информации, причина задержки - техническое обслуживание воздушного судна", - сообщили в ведомстве.

Транспортный прокурор Свердловской области выехал в аэропорт Кольцово для организации мобильной приемной в связи с задержкой рейса, по информации региональной транспортной прокуратуры.