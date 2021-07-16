В Якутии уволен начальник филиала региональной организации, занимающейся тушением пожаров

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Начальник Вилюйского филиала "Якутлесресурс", подведомственного Минэкологии Якутии учреждения, был уволен. По данным источника, в отношении него проводится проверка после изъятия гашишного масла.

"Начальник филиала ГАУ "Якутлесресурс" в Вилюйском районе Якутии был уволен с 14 июля", - сказали в Минэкологии региона.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия), 13 июля на 35-м км Вилюйского тракта сотрудниками ГАИ была остановлена автомашина, за рулем которой находился 42-летний мужчина. "При досмотре был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. Экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством - гашишным маслом весом 2,5 г. По данному факту проводится проверка", - говорится в релизе.

Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) "Якутлесресурс" создано распоряжением правительства региона в декабре 2007 года. Основная цель деятельности учреждения - обеспечение пожарной безопасности в лесах в наземной зоне ответственности, тушение лесных пожаров, проведение лесохозяйственных работ.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. На территории региона на данный момент действует 251 природный пожар на общей площади, пройденной огнем, свыше 1,5 млн га, площадь активного горения составляет 2 305,14 га.