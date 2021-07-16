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В Пермском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Жителям рекомендуют держаться подальше от деревьев и рекламных конструкций

ПЕРМЬ, 16 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в Пермском крае до утра субботы в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Министерство безопасности Пермского края в пятницу.

"Штормовое предупреждение! По информации Пермского гидрометцетра, в ближайшие 1-3 часа и ночью 17 июля в отдельных районах края ожидается сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

Жителям рекомендуют держаться на расстоянии от деревьев и рекламных конструкций, главам муниципалитетов направлены рекомендации о проведении комплекса мер по снижению риска возникновения ЧС.

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