Режим ЧС ввели в одном из районов Костромской области из-за лесных пожаров

КОСТРОМА, 16 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за угрозы возникновения новых лесных пожаров в Макарьевском районе Костромской области, где сохраняется сухая и жаркая погода. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

По данным ГУ МЧС по Костромской области, в регионе очаги лесных пожаров зафиксированы в Мантуровском, Макарьевском и Шарьинском районах на общей площади 40,2 га. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет. В Макарьевском районе в настоящий момент зафиксировано три лесных пожара, их площадь на момент обнаружения составила 15 га, 4,9 га, а также 1,5 га.

"В Макарьевском районе Костромской области из-за высокой вероятности возникновения лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее решение принято на муниципальном уровне. На месте усиливается группировка сил и средств для ликвидации возгораний в лесных массивах", - говорится в сообщении.

В настоящий момент пожары в районе тушат сотрудники и техника от лесничества, пожарно-химической станции, арендаторов лесных участков. На место уже направлена аэромобильная группа ГУ МЧС России по Костромской области - 42 человека и три единицы техники.