В Амурской области с начала недели утонули шесть человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июля. /ТАСС/. Шесть человек утонули в водоемах Амурской области за пять дней. Спасатели объясняют это тем, что люди начали больше отдыхать у рек и озер из-за жары, сообщает в пятницу пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

"Жара и высокие дневные температуры заставляют амурчан проводить свободное время возле водоемов. Однако не все соблюдают правила поведения на воде, что приводит к печальным последствиям. С начала этой недели на водоемах области утонуло уже шесть человек", - говорится в сообщении.

Трагедии произошли в Благовещенске, Свободном, Бурейском, Мазановском и Свободненском районах.

В Амурской области несмотря на штормовое предупреждение, стоит жаркая погода. Температура по северу и югу области до плюс 30 градусов.